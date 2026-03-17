Соучастница убийства бизнесвумен показала, как собирала выброшенные из окна деньги

Следователи провели проверку показаний соучастницы разбойного нападения и убийства на Строгинском бульваре в Москве. В ходе следственного эксперимента подозреваемая рассказала о последовательности своих действий во время убийства. Речь идёт о громком деле, произошедшем 14 марта.

Напомним, 14 марта спортсмен Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре. Его встретила 16-летняя дочь хозяйки, которая выбежала на улицу, чтобы предупредить мать. Пока футболист выкидывал в окно деньги и драгоценности, бизнесвумэн прибежала домой. Грабитель набросился на женщину, она скончалась на месте. Известно, что Секач и несовершеннолетняя всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения, в том числе в изнасиловании. Личность его сообщницы также установили, ейоказалась 22-летняя кладовщица София.