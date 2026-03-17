Сообщница футболиста-убийцы выросла в Швейцарии и мечтала стать ювелиром

Задержанная за пособничество футболисту-убийце Даниилу Секачу София оказалась из состоятельной семьи. Также известно, что она провела детство и юность за пределами России. Вернуться на Родину девушка решила только после получения аттестата о среднем образовании, сообщает Telegram-канала Baza.

В Швейцарии София окончила гимназию, а по приезде в Москву намеревалась построить карьеру ювелира. Свои творения она демонстрировала в соцсетях, но найти постоянную работу по специальности не смогла. Чтобы заработать на жизнь, девушка предлагала услуги репетитора по английскому и немецкому языкам.

В криминальную схему София попала после общения с телефонными аферистами. Злоумышленники запугали её и вынудили выполнять роль курьера. Установлено, что именно она забрала выброшенные из окна квартиры на Строгинском бульваре ценности и деньги, принадлежавшие убитой хозяйке жилья. В дальнейшем София передала похищенное другому посреднику, розыски которого сейчас ведёт следствие.

Напомним, 14 марта спортсмен Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре. Его встретила 16-летняя дочь хозяйки, которая выбежала на улицу, чтобы предупредить мать. Пока футболист выкидывал в окно деньги и драгоценности, бизнесвумэн прибежала домой. Грабитель набросился на женщину, она скончалась на месте. Известно, что Секач и несовершеннолетняя всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения, в том числе в изнасиловании. Личность его сообщницы также установили, ей оказалась 22-летняя кладовщица София.