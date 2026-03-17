17 марта, 08:59

СК: Сообщница футболиста-убийцы забрала деньги

Обложка © SHOT

Соучастница футболиста, обвиняемого в убийстве женщины в Москве, доставила болгарку для вскрытия сейфа и похитила денежные средства. По данным столичного главка СК России, она приобрела инструмент по указанию организаторов и привезла его в квартиру на Строгинском бульваре, после чего обвиняемый использовал его для вскрытия сейфа.

Как подчеркнули в СК, обвиняемый, выполняя инструкции организаторов, выкинул в окно украденные деньги, ювелирку и прочие ценности.

«Задержанная подобрала их и передала соучастникам», — добавили в ведомстве.

Мошенники заставили школьницу развращать себя на глазах у футболиста, убившего её маму
Напомним, 14 марта Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре. Его встретила 16-летняя дочь хозяйки, которая выбежала на улицу, чтобы предупредить мать. Пока футболист выкидывал курьеру в окно деньги и драгоценности, бизнесвумэн прибежала домой. Грабитель набросился на женщину, она скончалась на месте. Известно, что Секач и несовершеннолетняя всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения, в том числе в изнасиловании. Личность его сообщницы также установили, ей оказалась 22-летняя кладовщица.

Наталья Демьянова
