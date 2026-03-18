Убийцей девушки в Красногорске оказался 31-летний стриптизёр

Стала известна личность мужчины, который жестоко расправился со своей сожительницей и расфасовал её останки по чемоданам. Как выяснил телеграм-канал Baza, им оказался 31-летний стриптизёр Сергей В.





Убитой им девушкой оказалась 33-летняя Эльмира Т. После совершения преступления её убийца свёл счёты с жизнью.

Напомним, что чемоданы с останками девушки нашли на мусорке у жилого дома в Красногорске. Сейчас на месте продолжают работать криминалисты. Специалисты проводят экспертизы, чтобы установить все обстоятельства трагедии.