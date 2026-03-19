В Петербурге подросток закопал части тела парня, которого расчленил на почве ревности

В Пушкинском районе Петербурга раскрыты жуткие подробности убийства 17-летнего подростка — задержанный юноша признался, что после преступления закопал части тела сверстника. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на данные следствия.

По словам подозреваемого, конфликт произошёл ещё 16 марта. В ходе драки он ударил соперника ножом, а затем, чтобы скрыть преступление, частично отрезал руки и ноги. Выяснилось, что убийца и сама девушка живут в одном посёлке. Ранее она встречалась с погибшим, но после ссоры начала отношения с подозреваемым.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Пушкине было найдено тело 17-летнего юноши, которого, предположительно, зарезал его сверстник на почве ревности. 16 марта парень ушёл из дома и перестал выходить на связь.