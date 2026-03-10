Следователи устанавливают личность девушки, тело которой нашли под мостом в Петербурге

Утром 10 марта в Невском районе Петербурга под мостом через реку Утку на Русановской улице нашли тело девушки, сообщает 78.ru. По данным издания, погибшая была одета в штаны, футболку и носки.

Труп молодой девушки. Фото © 78.ru

Сколько времени она провела в воде, пока не установлено. Спасатели достали труп и передали его полиции. Следователи проводят проверку на месте ЧП, выясняют личность девушки и обстоятельства её гибели.

«10 марта в реке в Невском районе обнаружено тело девушки без внешних признаков насильственной смерти», — отметили в СК.

Напомним, ранее в Петербурге в районе Уткиной Заводи всплыло тело молодой девушки. Предположительно, тело всё это время находилось вмёрзшим в лёд и обнаружилось только с приходом потепления.