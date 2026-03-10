Тело девушки всплыло в петербургской Уткиной Заводи

В Петербурге в районе Уткиной Заводи всплыло тело молодой девушки. Погибшая одета в куртку, штаны и обувь. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Место происшествия. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Предположительно, тело всё это время находилось вмёрзшим в лёд и обнаружилось только с приходом потепления. Рядом находится мост — не исключено, что девушка упала с него. На месте работают следователи, личность погибшей и обстоятельства гибели устанавливаются.

