Регион
9 марта, 15:01

Тела двух мужчин нашли в автомобиле на берегу Волги

Обложка © Life.ru

В Энгельсском районе Саратовской области следователи выясняют обстоятельства гибели двух местных жителей. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Тела мужчин 55 и 62 лет нашли 8 марта в автомобиле на берегу Волги в селе Подстепное. Следователь уже осмотрел место происшествия. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех деталей случившегося.

В прошлом месяце в центре Москвы в техническом помещении парка обнаружили тело убитого пенсионера. По данным столичной прокуратуры, 79-летнего мужчину нашли в ночь на 23 февраля с травмами головы, указывавшими на насильственную смерть.

