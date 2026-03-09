Тела двух мужчин нашли в автомобиле на берегу Волги

В Энгельсском районе Саратовской области следователи выясняют обстоятельства гибели двух местных жителей. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Тела мужчин 55 и 62 лет нашли 8 марта в автомобиле на берегу Волги в селе Подстепное. Следователь уже осмотрел место происшествия. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех деталей случившегося.

