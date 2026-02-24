Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 13:49

В центре Москвы нашли тело пенсионера, спрятанное в техпомещении парка

Обложка © MAX / Прокуратура Москвы

Обложка © MAX / Прокуратура Москвы

В центре Москвы обнаружили тело убитого пенсионера, спрятанное в техническом помещении парка. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем официальном канале на платформе MAX.

«Тело потерпевшего 1946 года рождения с телесными повреждениями в области головы обнаружено в техническом помещении в парке в центре Москвы в ночь на 23 февраля», — говорится в сообщении надзорного органа.

По подозрению в убийстве задержали 28-летнего мужчину. Следствие считает, что он нанёс пенсионеру несколько ударов по голове неустановленным предметом, затем спрятал тело и попытался скрыться.

Подозреваемый в убийстве. Фото © Max/ Прокуратура Москвы

Подозреваемый в убийстве. Фото © Max/ Прокуратура Москвы

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Фигурант арестован, ход расследования контролирует Мещанская межрайонная прокуратура.

Суд отправил под домашний арест петербуржца, убившего и расчленившего жену
Суд отправил под домашний арест петербуржца, убившего и расчленившего жену

Ранее Life.ru рассказывал, что в Архангельской области 17-летний юноша зверски убил свою мать, а затем сбросил её тело в погреб под домом. Несовершеннолетний напал на 51-летнюю женщину с ножом ночью, когда она спала.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar