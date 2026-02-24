В центре Москвы нашли тело пенсионера, спрятанное в техпомещении парка

В центре Москвы обнаружили тело убитого пенсионера, спрятанное в техническом помещении парка. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем официальном канале на платформе MAX.

«Тело потерпевшего 1946 года рождения с телесными повреждениями в области головы обнаружено в техническом помещении в парке в центре Москвы в ночь на 23 февраля», — говорится в сообщении надзорного органа.

По подозрению в убийстве задержали 28-летнего мужчину. Следствие считает, что он нанёс пенсионеру несколько ударов по голове неустановленным предметом, затем спрятал тело и попытался скрыться.

Подозреваемый в убийстве. Фото © Max/ Прокуратура Москвы

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Фигурант арестован, ход расследования контролирует Мещанская межрайонная прокуратура.