В центре Москвы нашли тело пенсионера, спрятанное в техпомещении парка
Обложка © MAX / Прокуратура Москвы
В центре Москвы обнаружили тело убитого пенсионера, спрятанное в техническом помещении парка. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем официальном канале на платформе MAX.
«Тело потерпевшего 1946 года рождения с телесными повреждениями в области головы обнаружено в техническом помещении в парке в центре Москвы в ночь на 23 февраля», — говорится в сообщении надзорного органа.
По подозрению в убийстве задержали 28-летнего мужчину. Следствие считает, что он нанёс пенсионеру несколько ударов по голове неустановленным предметом, затем спрятал тело и попытался скрыться.
Подозреваемый в убийстве. Фото © Max/ Прокуратура Москвы
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Фигурант арестован, ход расследования контролирует Мещанская межрайонная прокуратура.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Архангельской области 17-летний юноша зверски убил свою мать, а затем сбросил её тело в погреб под домом. Несовершеннолетний напал на 51-летнюю женщину с ножом ночью, когда она спала.
