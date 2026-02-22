Суд отправил под домашний арест петербуржца, убившего и расчленившего жену

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве бывшей жены, совершённом 18 лет назад. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, 5 октября 2008 года обвиняемый на кухне во время бытового конфликта дважды ударил женщину молотком по голове, после чего расчленил тело и вывез его в Ломоносовский район Ленинградской области. В 2009 году дело приостановили из-за неустановления виновного, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

18 февраля 2026 года мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве, совершённом из корыстных побуждений. Вину фигурант признал частично. Суд отправил его под домашний арест до 13 марта.

