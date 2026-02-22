Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 09:41

Суд отправил под домашний арест петербуржца, убившего и расчленившего жену

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве бывшей жены, совершённом 18 лет назад. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, 5 октября 2008 года обвиняемый на кухне во время бытового конфликта дважды ударил женщину молотком по голове, после чего расчленил тело и вывез его в Ломоносовский район Ленинградской области. В 2009 году дело приостановили из-за неустановления виновного, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

18 февраля 2026 года мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве, совершённом из корыстных побуждений. Вину фигурант признал частично. Суд отправил его под домашний арест до 13 марта.

В Петербурге завели дело против матери убитого педофилом мальчика
В Петербурге завели дело против матери убитого педофилом мальчика

На днях стало известно, что Красногорский суд Подмосковья приговорил бывшего участника телепроекта «Дом-2» Антона Гусева к двум годам лишения свободы условно по делу о смертельном ДТП. Вечером 13 ноября 2024 года он на автомобиле Exeed VX превысил скорость на трассе М-9 «Балтия» и столкнулся со стоявшей машиной. Водитель второго авто получил тяжёлые травмы и позже скончался в больнице. Гусева также лишили права управлять транспортом на два года.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar