Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост



Регион
19 марта, 09:08

В Пушкине нашли тело пропавшего подростка, его мог зарезать сверстник из-за девушки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Пушкине обнаружено тело 17-летнего юноши, пропавшего несколько дней назад. Вероятно, его убил сверстник из-за девушки. Об этом сообщает 78.ru.

16 марта парень ушёл из дома и перестал выходить на связь. Сегодня утром его тело нашли недалеко от станции Кондакопшино. На прикопанном теле обнаружили следы от ножа.

Подозреваемый — 16-летний подросток, его задержали на месте. По предварительным данным, между молодыми людьми вспыхнул конфликт из-за девушки. Задержанный нанёс сопернику смертельный удар ножом, после чего закопал тело, чтобы скрыть следы.

Пропавшие в Санкт-Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми

Ранее в Невском районе Петербурга из реки извлекли тело 17-летней девушки. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Личность погибшей устанавливается, обстоятельства произошедшего выясняются. Из одежды на погибшей были лишь футболка, штаны и носки.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar