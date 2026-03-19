В Пушкине нашли тело пропавшего подростка, его мог зарезать сверстник из-за девушки

В Пушкине обнаружено тело 17-летнего юноши, пропавшего несколько дней назад. Вероятно, его убил сверстник из-за девушки. Об этом сообщает 78.ru.

16 марта парень ушёл из дома и перестал выходить на связь. Сегодня утром его тело нашли недалеко от станции Кондакопшино. На прикопанном теле обнаружили следы от ножа.

Подозреваемый — 16-летний подросток, его задержали на месте. По предварительным данным, между молодыми людьми вспыхнул конфликт из-за девушки. Задержанный нанёс сопернику смертельный удар ножом, после чего закопал тело, чтобы скрыть следы.

Ранее в Невском районе Петербурга из реки извлекли тело 17-летней девушки. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Личность погибшей устанавливается, обстоятельства произошедшего выясняются. Из одежды на погибшей были лишь футболка, штаны и носки.