Тело известного участника реалити-шоу найдено в одном из каналов на Пхукете

Британская газета Metro сообщила о трагической находке на Пхукете: тело 33-летнего Джордана Райта, известного по реалити-шоу The Only Way Is Essex, было обнаружено в дренажном канале. Место обнаружения находилось всего в нескольких сотнях метров от отеля, где проживал участник шоу.

Зафиксировано, что незадолго до наступления смерти мужчина попал в объективы камер видеонаблюдения. На полученных записях запечатлено его тревожное поведение: он проявлял беспокойство, постоянно оглядывался и совершал стремительные перемещения, напоминающие попытку уйти от преследования. Сообщается, что тело было обнаружено через двое суток после его исчезновения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят тщательный анализ видеоматериалов и ожидают заключения судебно-медицинской экспертизы.

