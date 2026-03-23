Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 10:32

Тело известного участника реалити-шоу найдено в одном из каналов на Пхукете

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jordanwrights

Британская газета Metro сообщила о трагической находке на Пхукете: тело 33-летнего Джордана Райта, известного по реалити-шоу The Only Way Is Essex, было обнаружено в дренажном канале. Место обнаружения находилось всего в нескольких сотнях метров от отеля, где проживал участник шоу.

Зафиксировано, что незадолго до наступления смерти мужчина попал в объективы камер видеонаблюдения. На полученных записях запечатлено его тревожное поведение: он проявлял беспокойство, постоянно оглядывался и совершал стремительные перемещения, напоминающие попытку уйти от преследования. Сообщается, что тело было обнаружено через двое суток после его исчезновения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят тщательный анализ видеоматериалов и ожидают заключения судебно-медицинской экспертизы.

Репортёр НХЛ и её трое детей погибли в страшном пожаре у себя дома

Ранее в Петербурге раскрыли жестокое убийство подростка, где 16-летняя девушка решила отомстить бывшему парню. Для этого она привлекла нынешнего молодого человека и убедила его совершить преступление. Девушка сама помогала скрывать улики и прятать тело погибшего.

Наталья Демьянова
