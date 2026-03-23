Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 09:38

Репортёр НХЛ и её трое детей погибли в страшном пожаре у себя дома

Джесси Пирс. Обложка © Youtube / Oak &amp; Glen

В США произошла трагедия — в пожаре погибла репортёр Национальной хоккейной лиги Джесси Пирс вместе с тремя детьми. Возгорание случилось рано утром 22 марта в городе Уайт-Бэр-Лейк, штат Миннесота. Об этом рассказали в пресс-службе НХЛ.

Соседи заметили огонь около 05:30 и вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место, дом уже был полностью охвачен пламенем. Внутри они обнаружили тела Пирс, её троих детей и собаки. Журналистке было 37 лет.

«Вся семья НХЛ выражает глубочайшие соболезнования семье Пирс… Нам будет её очень не хватать», — говорится в официальном заявлении лиги.

Отмечается, что журналистка более 10 лет работала с сайтом НХЛ и была важной частью команды.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • НХЛ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar