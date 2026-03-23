Репортёр НХЛ и её трое детей погибли в страшном пожаре у себя дома

В США произошла трагедия — в пожаре погибла репортёр Национальной хоккейной лиги Джесси Пирс вместе с тремя детьми. Возгорание случилось рано утром 22 марта в городе Уайт-Бэр-Лейк, штат Миннесота. Об этом рассказали в пресс-службе НХЛ.

Соседи заметили огонь около 05:30 и вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место, дом уже был полностью охвачен пламенем. Внутри они обнаружили тела Пирс, её троих детей и собаки. Журналистке было 37 лет.

«Вся семья НХЛ выражает глубочайшие соболезнования семье Пирс… Нам будет её очень не хватать», — говорится в официальном заявлении лиги.

Отмечается, что журналистка более 10 лет работала с сайтом НХЛ и была важной частью команды.

Ранее Life.ru писал, что скончался футболист молодёжной команды колумбийского клуба «Мильонариос» Сантьяго Кастрильон. Игрок потерял сознание прямо на поле. Его экстренно доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти спортсмена.