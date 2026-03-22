Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 марта, 00:18

Китайская стримерша умерла в прямом эфире от кровоизлияния в мозг

Стримерша Ван Ефэй. Обложка © Х / Eva Lozano

В Китае во время прямого эфира скончалась 39-летняя стримерша Ван Ефэй, известная под псевдонимом «Сестра Ван Чжа». Трагедия произошла 9 марта. Примерно через полчаса после начала трансляции из магазина одежды женщина схватилась за голову, пожаловалась на сильную боль и попросила сотрудников вызвать скорую, пишет People.

Врачи не смогли её спасти. Причиной смерти стало кровоизлияние в ствол мозга — один из самых опасных видов инсульта с крайне высокой летальностью. По данным местных СМИ, стримерша работала по 11 часов в день, а режим сна был нерегулярным.

Артём Гапоненко
