Китайская стримерша умерла в прямом эфире от кровоизлияния в мозг

В Китае во время прямого эфира скончалась 39-летняя стримерша Ван Ефэй, известная под псевдонимом «Сестра Ван Чжа». Трагедия произошла 9 марта. Примерно через полчаса после начала трансляции из магазина одежды женщина схватилась за голову, пожаловалась на сильную боль и попросила сотрудников вызвать скорую, пишет People.

Врачи не смогли её спасти. Причиной смерти стало кровоизлияние в ствол мозга — один из самых опасных видов инсульта с крайне высокой летальностью. По данным местных СМИ, стримерша работала по 11 часов в день, а режим сна был нерегулярным.

