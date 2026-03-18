Гость на свадьбе умер, подавившись творожным десертом

В индийском штате Джаркханд свадебное торжество обернулось трагедией: 41-летний гость скончался, подавившись расгуллой – популярным местным десертом. Об этом информирует NDTV.

Инцидент произошёл в деревне Малиянта. Несмотря на попытки окружающих оказать первую помощь, мужчина не смог дышать и умер. В реанимации врачи также отчаянно боролись за жизнь бедолаги, применяя все доступные средства. Увы, их усилия оказались тщетными.

