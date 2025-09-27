Девочку-подростка дважды за две недели продали в сексуальное рабство

В Индии задержана пара, подозреваемая в похищении несовершеннолетней и её продаже в сексуальное рабство. Об этом сообщает The Times of India.

По словам потерпевшей из штата Гуджарат, пять месяцев назад её похитила супружеская пара, которая затем продала её жителю одной из деревень. Мужчина два дня эксплуатировал девочку, после чего, по неизвестным причинам, отпустил её. Девочка смогла самостоятельно вернуться домой. Однако через десять дней пара снова поймала несовершеннолетнюю и продала её другому мужчине, который на протяжении десяти дней развращал её, угрожая серьёзными последствиями в случае сопротивления. Девочка подчинялась, но настойчиво умоляла насильника отпустить её, и в конечном итоге он согласился.

Возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с похищением человека, торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации и изнасилованием несовершеннолетней. Задержаны пятеро подозреваемых, в том числе продавцы и покупатели.



