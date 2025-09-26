Семья мужа заперла невестку в комнате с ядовитой змеёй ради приданого
В Индии родственники жениха заперли невесту с ядовитой змеёй из-за приданого
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kurit afshen
В индийском городе Канпур родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеёй из-за разногласий по поводу приданого. Никто не стал помогать девушке, когда её состояние ухудшилось. Об этом сообщает India Today.
После свадьбы семья жениха потребовала у родственников 25-летней невесты дополнительное приданое. Когда те отказались, девушку заперли в комнате и впустили туда ядовитую змею, которая укусила невесту. Спасли её после вмешательства её сестры.
Полиция возбудила уголовное дело против семи человек, включая свекровь и деверя невесты. Инцидент произошёл в районе Колонелгандж, где конфликты из-за приданого остаются распространённой проблемой, несмотря на официальный запрет этой практики.
Ранее Life.ru сообщал о случае в Таиланде, где семья питонов поселилась на территории дома 62-летнего пенсионера Туи Суванбанга. Его участок облюбовали пять рептилий до трёх метров в длину. Мужчине пришлось обратиться к специалистам, чтобы избавиться от незваных гостей. После успешного отлова змей, соседи Суванбанга восприняли этот инцидент как благоприятный знак и решили использовать номер его дома для участия в лотерее.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.