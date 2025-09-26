Семья мужа заперла невестку в комнате с ядовитой змеёй ради приданого

В индийском городе Канпур родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеёй из-за разногласий по поводу приданого. Никто не стал помогать девушке, когда её состояние ухудшилось. Об этом сообщает India Today.

После свадьбы семья жениха потребовала у родственников 25-летней невесты дополнительное приданое. Когда те отказались, девушку заперли в комнате и впустили туда ядовитую змею, которая укусила невесту. Спасли её после вмешательства её сестры.

Полиция возбудила уголовное дело против семи человек, включая свекровь и деверя невесты. Инцидент произошёл в районе Колонелгандж, где конфликты из-за приданого остаются распространённой проблемой, несмотря на официальный запрет этой практики.

