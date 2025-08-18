40 доз противоядия: Врачи спасли трёхлетнюю девочку после нападения змеи
В индийском штате Мадхья-Прадеш трёхлетняя девочка была несколько раз укушена крайтовой змеёй во сне. Благодаря экстренной медицинской помощи её удалось спасти. Об этом сообщило издание The Times of India.
«Девочка Канчан Кол из деревни Пипария в Сохагпуре, спала на полу рядом со своей бабушкой, когда ядовитая змея несколько раз укусила её левый локоть. В течение нескольких минут её тело онемело, и она задыхалась», — говорится в материале.
После укусов девочку в критическом состоянии доставили в районную больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В течение суток медики ввели ей 40 доз противоядия, чтобы нейтрализовать токсины. Девочка оставалась на аппарате ещё одиннадцать дней, а затем медики наблюдали её состояние ещё девять дней, прежде чем убедились, что опасность миновала и выписали ребёнка.
Ранее в индийской деревне Чиннарутла трёхлетняя Аньямма чудом спаслась после нападения леопарда. Инцидент произошёл ночью, пока девочка спала на улице возле хижины. Отмечается, что хищник схватил ребёнка и утащил в кусты, однако отец вовремя вмешался и спас Аньямму. Ребёнка доставили в государственную больницу Сундипента, а затем перевели в Дорнала для дальнейшего лечения.