Трёхлетняя девочка выжила после нападения леопарда

В индийской деревне Чиннарутла трёхлетняя Аньямма чудом спаслась после того, как на неё напал леопард. Инцидент произошёл ночью, пока девочка спала на улице возле хижины. Об этом сообщило издание New Indian Express.

Ночью хищник схватил девочку и утащил в кусты, однако отец вовремя вмешался и спас Аньямму. Ребёнка доставили в государственную больницу Сундипента, а затем перевели в Дорнала для дальнейшего лечения. Состояние девочки стабильное. Жители деревни выразили недовольство действиями лесного департамента и перекрыли дорогу в знак протеста. Местные власти пообещали усилить меры безопасности в регионе, где участились случаи нападений диких животных на людей.