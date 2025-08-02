Леопард убил сотрудника библейского зоопарка

В Иерусалимском библейском зоопарке произошло страшное происшествие — 36-летний сотрудник учреждения погиб в результате нападения леопарда. Инцидент случился утром 1 августа во время подготовки к закрытой экскурсии, сообщила газета The Jerusalem Post.

«Пострадавшего обнаружили без сознания с тяжёлыми ранениями шеи, он был доставлен в медицинский центр «Адасса Эйн-Керем» в критическом состоянии», — говорится в публикации.

Спасти его не удалось. Погибший Уриэль Нури занимал должность руководителя группы по уходу за хищниками и имел большой опыт работы с крупными кошками. В своих социальных сетях он регулярно делился видео о повседневной работе с опасными животными.

По предварительным данным, леопард сумел покинуть вольер и проникнуть во внутренний служебный двор, где находился сотрудник. Администрация зоопарка подчеркивает, что Нури выполнял стандартные процедуры подготовки животных к демонстрации.