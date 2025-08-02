Леопард убил сотрудника библейского зоопарка
JP: Леопард убил работника библейского зоопарка в Иерусалиме, прокусив ему горло
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В Иерусалимском библейском зоопарке произошло страшное происшествие — 36-летний сотрудник учреждения погиб в результате нападения леопарда. Инцидент случился утром 1 августа во время подготовки к закрытой экскурсии, сообщила газета The Jerusalem Post.
«Пострадавшего обнаружили без сознания с тяжёлыми ранениями шеи, он был доставлен в медицинский центр «Адасса Эйн-Керем» в критическом состоянии», — говорится в публикации.
Спасти его не удалось. Погибший Уриэль Нури занимал должность руководителя группы по уходу за хищниками и имел большой опыт работы с крупными кошками. В своих социальных сетях он регулярно делился видео о повседневной работе с опасными животными.
По предварительным данным, леопард сумел покинуть вольер и проникнуть во внутренний служебный двор, где находился сотрудник. Администрация зоопарка подчеркивает, что Нури выполнял стандартные процедуры подготовки животных к демонстрации.
В настоящее время зоопарк закрыт для посетителей, начато тщательное расследование обстоятельств трагедии. Иерусалимский библейский зоопарк, основанный в 1940 году, изначально создавался для содержания животных, упомянутых в Ветхом Завете, но позднее расширил свою коллекцию редкими и исчезающими видами.
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