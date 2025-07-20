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20 июля, 18:29

Дикое животное напало на детей в лагере в Крыму

Лиса покусала 5 детей и вожатого в лагере Морской в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giedriius

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giedriius

В ночь на 19 июля в детском лагере «Морской», входящем в систему «Артек», произошло нападение дикой лисы на отдыхающих. Как сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня», животное проникло в незакрытые из-за жары палатки около полуночи и покусало пятерых детей и вожатого.

«Из одного отряда было укушено четыре человека, из другого пострадал один мальчик, а также вожатый лагеря, побежавший отгонять лису от детей»,рассказал телеграм-каналу источник.

Медицинская помощь была оказана только на следующий день около 11:00. У пострадавших зафиксированы укусы ног, лица и бровей. Прививки от бешенства сделали спустя 13 часов после инцидента. Новых деталей о состоянии пострадавших детей и вожатого не сообщалось.

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На днях трагический инцидент произошёл в СНТ «Родник» в Новой Москве. Домашняя немецкая овчарка внезапно кинулась на шестилетнего сына собственного хозяина, когда ребёнок подошёл, чтобы погладить животное. Отец кинулся на помощь мальчику и тоже был покусан. Сын мужчины серьёзно пострадал и был госпитализирован. Оказалось, что хозяева свирепого пса уже задумывались о его усыплении в прошлом году.

Юрий Лысенко
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