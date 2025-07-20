Дикое животное напало на детей в лагере в Крыму

В ночь на 19 июля в детском лагере «Морской», входящем в систему «Артек», произошло нападение дикой лисы на отдыхающих. Как сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня», животное проникло в незакрытые из-за жары палатки около полуночи и покусало пятерых детей и вожатого.

«Из одного отряда было укушено четыре человека, из другого пострадал один мальчик, а также вожатый лагеря, побежавший отгонять лису от детей», — рассказал телеграм-каналу источник.

Медицинская помощь была оказана только на следующий день около 11:00. У пострадавших зафиксированы укусы ног, лица и бровей. Прививки от бешенства сделали спустя 13 часов после инцидента. Новых деталей о состоянии пострадавших детей и вожатого не сообщалось.