Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 10:15

В Индии леопард утащил и съел спящую пенсионерку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Veronika Surovtseva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Veronika Surovtseva

Трагедия произошла в ночь на 4 августа в деревне Марнипурва (штат Уттар-Прадеш). По данным The Times of India, 77-летняя женщина уснула на веранде дома, когда на неё напал леопард. Хищник утащил пенсионерку в лес и убил. Это уже второе подобное нападение в округе Кхери за неделю.

Поиски животного осложнены плотными зарослями сахарного тростника — его планируют поймать с помощью живой приманки. В районе началось усиленное патрулирование.

В Индии огромный чёрный марлин утащил рыбака в море
В Индии огромный чёрный марлин утащил рыбака в море

В Индии нападения леопардов на людей — не редкость, особенно в сельских районах, граничащих с лесами и плантациями. По данным местных властей, ежегодно фиксируются десятки подобных инцидентов, особенно в штатах Махараштра, Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Причины — сокращение естественной среды обитания, вырубка лесов и расширение аграрных территорий, из-за чего хищники всё чаще выходят к людям в поисках пищи.

А ранее в Индии годовалый ребёнок загрыз 70-сантиметровую кобру.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Индия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar