В Индии леопард утащил и съел спящую пенсионерку

Трагедия произошла в ночь на 4 августа в деревне Марнипурва (штат Уттар-Прадеш). По данным The Times of India, 77-летняя женщина уснула на веранде дома, когда на неё напал леопард. Хищник утащил пенсионерку в лес и убил. Это уже второе подобное нападение в округе Кхери за неделю.



Поиски животного осложнены плотными зарослями сахарного тростника — его планируют поймать с помощью живой приманки. В районе началось усиленное патрулирование.

В Индии нападения леопардов на людей — не редкость, особенно в сельских районах, граничащих с лесами и плантациями. По данным местных властей, ежегодно фиксируются десятки подобных инцидентов, особенно в штатах Махараштра, Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Причины — сокращение естественной среды обитания, вырубка лесов и расширение аграрных территорий, из-за чего хищники всё чаще выходят к людям в поисках пищи.