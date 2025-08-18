Кошмар на реке: Крокодил растерзал мужчину на глазах у семьи в Индонезии

В Индонезии 53-летний Арифуддин был атакован крокодилом во время купания на реке Булете в провинции Южный Сулавеси. Хищник утащил его под воду на глазах у родственников, сообщает Daily Mail.

«Несколько жителей деревни ворвались, чтобы попытаться помочь, когда раздались панические крики, но он исчез под поверхностью, прежде чем они смогли добраться до него. Позже они заметили крокодила, который нёс тело жертвы по мутным водам, но не смогли сразу же его извлечь», — говорится в материале.

Крокодил внезапно напал на Арифуддина, вцепившись ему в ногу и утащив под воду. Мужчина пытался выбраться на поверхность, но хищник оказался сильнее. Очевидцы пытались помочь, но не успели, а позже заметили, что крокодил несколько часов оставался на месте с останками пострадавшего. В итоге животное выбралось на берег примерно в полутора километрах от места нападения, где жители деревни смогли отогнать его камнями и верёвкой и извлечь тело мужчины.