Кошмар на реке: Крокодил растерзал мужчину на глазах у семьи в Индонезии
В Индонезии крокодил утащил под воду мужчину на реке Булете в Южном Сулавеси
В Индонезии крокодил утащил мужчину на реке Булете в Южном Сулавеси. Обложка © Х / Daily Mail
В Индонезии 53-летний Арифуддин был атакован крокодилом во время купания на реке Булете в провинции Южный Сулавеси. Хищник утащил его под воду на глазах у родственников, сообщает Daily Mail.
«Несколько жителей деревни ворвались, чтобы попытаться помочь, когда раздались панические крики, но он исчез под поверхностью, прежде чем они смогли добраться до него. Позже они заметили крокодила, который нёс тело жертвы по мутным водам, но не смогли сразу же его извлечь», — говорится в материале.
Крокодил внезапно напал на Арифуддина, вцепившись ему в ногу и утащив под воду. Мужчина пытался выбраться на поверхность, но хищник оказался сильнее. Очевидцы пытались помочь, но не успели, а позже заметили, что крокодил несколько часов оставался на месте с останками пострадавшего. В итоге животное выбралось на берег примерно в полутора километрах от места нападения, где жители деревни смогли отогнать его камнями и верёвкой и извлечь тело мужчины.
Ранее в Пакистане произошло нападение крокодила на женщину, которая стирала бельё в канале. Крупная рептилия атаковала местную жительницу, вцепившись ей в ногу. Её муж, рискуя собственной жизнью, бросился в воду и смог вытащить супругу из пасти хищника на берег.