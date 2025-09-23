Свёкры сожгли невесту после случайной гибели жениха

В индийском штате Трипура полиция расследует дело о зверском убийстве 32-летней женщины, обугленное тело которой нашли на железнодорожных путях. По версии следствия, она должна была выйти замуж, но её жених погиб, после чего родные мужчины убили женщину и сожгли её тело. Об этом сообщило издание Tripura Info.

«Родственники умершего мужа подожгли невесту через четыре дня после случайной смерти мужа. Обугленное тело было найдено на железнодорожном пути», — говорится в материале.

Убитая — 32-летняя Гита Сутрадхар. В середине сентября её останки в обнажённом виде обнаружили возле города Агартала. Её жених, 34-летний Прасенджит Сутрадхар, недавно погиб на рабочем месте: на него упала тяжёлая труба. Следствие предполагает, что именно после трагедии свёкры устроили расправу над женщиной. Чтобы скрыть следы преступления, они сожгли тело и подбросили его на железную дорогу. Возбуждено уголовное дело.