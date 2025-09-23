Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 07:22

Свёкры сожгли невесту после случайной гибели жениха

Tripura Info: В Индии после гибели жениха свёкры сожгли невесту

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

В индийском штате Трипура полиция расследует дело о зверском убийстве 32-летней женщины, обугленное тело которой нашли на железнодорожных путях. По версии следствия, она должна была выйти замуж, но её жених погиб, после чего родные мужчины убили женщину и сожгли её тело. Об этом сообщило издание Tripura Info.

«Родственники умершего мужа подожгли невесту через четыре дня после случайной смерти мужа. Обугленное тело было найдено на железнодорожном пути», — говорится в материале.

Убитая — 32-летняя Гита Сутрадхар. В середине сентября её останки в обнажённом виде обнаружили возле города Агартала. Её жених, 34-летний Прасенджит Сутрадхар, недавно погиб на рабочем месте: на него упала тяжёлая труба. Следствие предполагает, что именно после трагедии свёкры устроили расправу над женщиной. Чтобы скрыть следы преступления, они сожгли тело и подбросили его на железную дорогу. Возбуждено уголовное дело.

Мстительный сибиряк пытался заживо сжечь бывшую с тремя детьми
Мстительный сибиряк пытался заживо сжечь бывшую с тремя детьми

Ранее в в Нью-Йорке произошло одно шокирующее преступление. Там 42-летний рецидивист проник в дом пожилой супружеской пары и напал на хозяина под предлогом просьбы зарядить телефон. По версии следствия, злоумышленник связал 76-летнего Фрэнка Олтона, заколол его ножом и поджёг тело. Затем преступник сжёг заживо прикованную к инвалидному креслу супругу пенсионера.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Индия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar