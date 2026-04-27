Уральский «король госзаказов» вернул бюджету похищенные 48 млн и отправляется в колонию

В Екатеринбурге суд вынес приговор руководителям компаний, обвиняемым в мошенничестве при ремонте дорог. Речь идёт о руководителях «УралДорТехнологий» и подрядной организации, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Суд признал управляющего компании Романа Жданова, которого называли «королём госзаказов», и бывшего исполнительного директора Светлану Тамбовцеву виновными в крупной афере. Жданов получил два года колонии общего режима, Тамбовцева — условный срок на три года с испытательным периодом.

По данным следствия, ущерб бюджету превысил 48,5 млн рублей. При этом обвиняемые своей вины не признали.

Как установили правоохранители, в 2020 году компания заключила госконтракт на обслуживание дорог. В дальнейшем, по версии следствия, руководители давали указания оформлять и регистрировать навигационные устройства без их реальной установки на технику.

Таким образом, объёмы выполненных работ искусственно завышались, а заказчику предоставлялись фиктивные отчёты для оплаты. Отмечается, что причинённый ущерб был полностью возмещён. Кроме того, суд назначил штрафы: 300 тысяч рублей для Жданова и 100 тысяч — для Тамбовцевой.

