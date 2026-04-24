Басманный суд заочно арестовал Семёна Слепакова* по делу об иноагентах

Басманный суд Москвы заочно арестовал проживающего в Израиле юмориста Семёна Слепакова*. Дело связано с уклонением от исполнения обязанностей, предусмотренных для иноагентов.

Меру пресечения избрали сроком на два месяца. Отсчёт начнётся с момента передачи Слепакова* российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации либо после его фактического задержания на территории РФ.

Ранее в СК России сообщили, что следствие просит суд о заочном аресте артиста. Теперь ходатайство удовлетворено.

Слепакову* вменяют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. По данным следствия, в течение года комика дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности физического лица, выполняющего функции иноагента. Также утверждается, что, находясь за пределами России, он распространял материалы в соцсети без специальной плашки. Именно это стало одним из эпизодов, на которые ссылается следствие.

После отъезда из России Слепаков*, по данным СМИ, живёт в Израиле. За рубежом он продолжает концертную деятельность и выступает перед русскоязычной публикой.В афишах артиста заявлены выступления в Израиле, США, Канаде, странах Европы и других государствах. В 2026 году у него, в частности, указаны концерты в Тель-Авиве, Хайфе, Нетании, Ашдоде и Беэр-Шеве.Сам Слепаков* в одном из интервью говорил, что не хочет терять аудиторию в России. При этом он признавал: когда артист больше не живёт в стране, часть тем для юмора «автоматически отсекается».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента