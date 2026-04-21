Политолога Маркова* оштрафовали на 45 тысяч за отсутствие плашки иноагента

Политолога Сергея Маркова* оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие обязательной плашки иноагента в публикации в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

На судебном заседании Марков* признал, что плашка в его публикации действительно отсутствовала некоторое время. При этом он заявил, что обычно строго соблюдает требования закона и проверяет свои материалы.

Плашку украли злоумышленники, отметил он, добавив, что от его имени также был размещён пост с формулировками, которые он, по его словам, никогда не использовал. Марков* предположил, что за этим могли стоять украинские спецслужбы, целью которых было создание искусственного конфликта, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Политолог был признан иностранным агентом в августе 2025 года. По версии Минюста, он участвовал в создании и распространении материалов для иноагентов, сотрудничал с зарубежными платформами и распространял недостоверные сведения о деятельности государственных органов.