Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 11:36

Политолога Маркова* оштрафовали на 45 тысяч за отсутствие плашки иноагента

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Политолога Сергея Маркова* оштрафовали на 45 тысяч рублей за отсутствие обязательной плашки иноагента в публикации в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

На судебном заседании Марков* признал, что плашка в его публикации действительно отсутствовала некоторое время. При этом он заявил, что обычно строго соблюдает требования закона и проверяет свои материалы.

Плашку украли злоумышленники, отметил он, добавив, что от его имени также был размещён пост с формулировками, которые он, по его словам, никогда не использовал. Марков* предположил, что за этим могли стоять украинские спецслужбы, целью которых было создание искусственного конфликта, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Политолог был признан иностранным агентом в августе 2025 года. По версии Минюста, он участвовал в создании и распространении материалов для иноагентов, сотрудничал с зарубежными платформами и распространял недостоверные сведения о деятельности государственных органов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • иноагенты
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar