Химик Кабанов* внесён в реестр иноагентов Минюста

Российского и американского химика Александра Кабанова* внесли в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Помимо него в перечень вошли бывший сопредседатель движения «Голос»** Андрей Бузин*, а также активисты Дмитрий Семёнов*, Мария Вьюшкова* и Александр Колосков*.

Согласно данным реестра, все пятеро фигурантов распространяли ложную информацию о решениях и курсе российских властей, высказывались против проведения СВО на Украине, а также помогали в создании и тиражировании материалов иностранных агентов и структур, признанных в РФ нежелательными. Некоторые из них сотрудничали с зарубежными СМИ и постоянно проживают за границей.

Ранее сообщалось, что в федеральный список экстремистских материалов внесено новое произведение — книга немецкого философа Фридриха Георга Юнгера «Марш национализма»***. В реестре ведомства указано, что текст книги, выпущен издательством «Russian Revolver» в 2022 году. Поводом для разбирательства послужило обращение Пулковской таможни, которая настаивала на признании публикации экстремистской.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.