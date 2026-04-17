Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 16:16

Химик Кабанов* внесён в реестр иноагентов Минюста

Российский и американский химик Александр Кабанов. Обложка © Wikipedia / Lacyhaviz

Российского и американского химика Александра Кабанова* внесли в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Помимо него в перечень вошли бывший сопредседатель движения «Голос»** Андрей Бузин*, а также активисты Дмитрий Семёнов*, Мария Вьюшкова* и Александр Колосков*.

Согласно данным реестра, все пятеро фигурантов распространяли ложную информацию о решениях и курсе российских властей, высказывались против проведения СВО на Украине, а также помогали в создании и тиражировании материалов иностранных агентов и структур, признанных в РФ нежелательными. Некоторые из них сотрудничали с зарубежными СМИ и постоянно проживают за границей.

Политолога-иноагента Снеговую* внесли в перечень террористов и экстремистов
Ранее сообщалось, что в федеральный список экстремистских материалов внесено новое произведение — книга немецкого философа Фридриха Георга Юнгера «Марш национализма»***. В реестре ведомства указано, что текст книги, выпущен издательством «Russian Revolver» в 2022 году. Поводом для разбирательства послужило обращение Пулковской таможни, которая настаивала на признании публикации экстремистской.

*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

**Признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией.

**** Внесена в список экстремистских материалов.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Минюст РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar