Политолога-иноагента Снеговую* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил политолога Марию Снеговую* в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно данным на сайте ведомства, в список внесена Снеговая Мария Владиславовна*, 1984 года рождения.

Ранее, в ноябре 2023 года, Минюст признал её иностранным агентом. Причины, послужившие основанием для внесения Снеговой* в перечень Росфинмониторинга, на данный момент не раскрываются. Информация о возбуждении в отношении неё уголовных дел ранее не поступала.

Включение в реестр Росфинмониторинга накладывает на неё ряд серьёзных ограничений, включая запрет на финансовые операции, взаимодействие со СМИ и участие в выборах.

Также ранее Министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов 75 человек. Они сами подали соответствующие заявления.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.