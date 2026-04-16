16 апреля, 17:30

Политолога-иноагента Снеговую* внесли в перечень террористов и экстремистов

Обложка © Youtube / UKRLIFETV

Росфинмониторинг включил политолога Марию Снеговую* в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно данным на сайте ведомства, в список внесена Снеговая Мария Владиславовна*, 1984 года рождения.

Ранее, в ноябре 2023 года, Минюст признал её иностранным агентом. Причины, послужившие основанием для внесения Снеговой* в перечень Росфинмониторинга, на данный момент не раскрываются. Информация о возбуждении в отношении неё уголовных дел ранее не поступала.

Включение в реестр Росфинмониторинга накладывает на неё ряд серьёзных ограничений, включая запрет на финансовые операции, взаимодействие со СМИ и участие в выборах.

Двойника Дмитрия Гордона* задержали в Петербурге из-за ошибки системы распознавания лиц

Также ранее Министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов 75 человек. Они сами подали соответствующие заявления.

* Включена в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Наталья Демьянова
