В Петербурге по ошибке задержали рок-музыканта. Система распознавания лиц спутала его с украинским журналистом Дмитрием Гордоном*. Об этом пишет Telegram-канал «База».

Система безопасности выдала сигнал, что в здании находится Гордон*. На место тут же подтянулись полицейские, которые задержали «подозреваемого». Однако мужчина наотрез отказался признавать себя причастным к антироссийской деятельности и заявил, что его перепутали с кем-то другим.

Позже выяснилось, что жертвой ошибочной идентификации стал солист рок-коллектива «Свобода важнее моды» Дмитрий Галяминских. Стражи порядка сообщили, что их система распознавания лиц дала сбой. Чтобы убедиться в ошибке, один из сотрудников досконально ощупал лицо и волосы задержанного — проверял, не наклеены ли усы или парик. Убедившись, что перед ними не разыскиваемый, музыканта отпустили.

Ранее Дмитрий Гордон* снова оскорбительно высказался о жителях России. Он позволил себе грубую характеристику, сказав, что не может называть россиян народом, поскольку они, по его выражению, являются сбродом. Ему напомнили, что ещё в 2019 году Гордон* хорошо отзывался о россиянах и признавал наличие среди них множества талантливых людей. На это мемный журналист ответил, что с того момента прошло много времени, и его взгляды претерпели изменения.