«Это не народ, а сброд»: Мемный журналист Гордон* публично оскорбил россиян
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дмитрий Гордон
Украинский журналист Дмитрий Гордон* во время разговора со своим коллегой Станиславом Кучером** вновь допустил оскорбления в адрес россиян. Видео их беседы опубликовано на YouTube.
В ходе разговора Гордон* резко высказался, заявив: «Я их даже народом называть не могу, это не народ, это сброд». Кучер** в ответ напомнил, что ещё в 2019 году он положительно отзывался о россиянах и подчёркивал, что среди них много талантливых людей. Однако мемный журналист ответил, что с тех пор прошло много времени, и своё мнение он изменил.
Ранее Гордон* заявлял, что Российская Федерация и, в частности, её президент Владимир Путин одерживают верх в конфликте, а Киеву не стоило отказываться от переговоров с Москвой ещё в 2022 году.
* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов
** Включён в России в реестр иноагентов