Минюст включил книгу Фридриха Юнгера в перечень экстремистских материалов

Министерство юстиции РФ расширило федеральный список экстремистских материалов. В обновленный перечень включили произведение немецкого писателя и философа Фридриха Георга Юнгера «Марш национализма»**.

Основанием для ограничения доступа к изданию стало решение Санкт-Петербургского городского суда, вынесенное 12 ноября 2025 года. В реестре ведомства отмечено: «Текст книги „Фридрих Георг Юнгер, Марш Национализма“ **(издательство „Russian Revolver“, 2022)» теперь официально запрещён к распространению на территории страны.

Ранее с иском о необходимости проверки данной литературы обратилась Пулковская таможня. В ходе разбирательства ведомство настаивало на признании публикации экстремистской, с чем согласилась судебная инстанция.

После вступления судебного акта в законную силу любое распространение этого труда становится незаконным. Ответственность за нарушение данных требований предусматривается актуальным законодательством.

До этого книга Михаила Ходорковского* была признана экстремистской в России. Издание под названием «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров. Москва — Чита — Краснокаменск — Лондон — Москва. 2003-2023»** было внесено в соответствующий реестр Минюста РФ.