Минюст внёс Стэнфордский университет в список нежелательных организаций

Минюст России внес Стэнфордский университет в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Соответствующая запись появилась в реестре 10 апреля.

В списке вуз указан как Leland Stanford Junior University. Вместе со Стэнфордом в обновленный перечень также попали американский Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям и немецкая организация «Кризисное моделирование для мира».

Решение о признании учебного заведения нежелательной организацией приняла Генпрокуратура. После этого университет внесли уже в официальный реестр Минюста.

Стэнфорд — один из самых известных частных университетов США, он был основан в 1891 году в Калифорнии. В российский перечень нежелательных организаций ранее уже попадал и другой крупный американский вуз — Калифорнийский университет в Беркли.