Жена в Госдепе, дети в Стэнфорде: Зачем Ющенко с виллы в США призывает других бить по Москве

Внезапно напомнил о себе экс-президент Украины Виктор Ющенко. Сидя на роскошной вилле в Алабаме с супругой, работающей в Госдепе США, он призвал идти на Москву. Наверняка он верит, что его дети станут будущими главами и министрами Незалежной. Как он живёт?

1 октября, 21:20

Чем вся семья Ющенко полезна США?

— Я уже в таком возрасте, когда могу действовать морально, в интересах моей нации. Кто-то говорит: «Давайте идти до хутора Михайловского». А я говорю: «И всё? Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. На Москву!» — призвал давеча третий президент Украины Виктор Ющенко.

В российском МИД отреагировали. Мария Захарова подсветила, что все решения за Ющенко принимает его жена, Кэтрин Клэр Чумаченко, кадровая сотрудница Госдепартамента США. Её родители являются «остарбайтерами» — славянами, которых вывезли на принудительные работы в Третий рейх, а после Германии они оказались в Америке, где под контролем спецслужб влились в ряды украинских националистов.

Life.ru изучил американскую жизнь Виктора Ющенко и Кэтрин Чумаченко. Они и их дети максимально обласканы Вашингтоном, уровень жизни растёт независимо от рокировки Байдена на Трампа. Впрочем, каждый член этой семьи обязан сделать или уже сделал посильный вклад в формирование русофобской Украины.

Жена, которая принимает решения

64-летняя Кэтрин Чумаченко носит медаль Свободы Трумэна – Рейгана за «исключительный вклад в распространение правды о голодоморе и других преступлениях коммунизма». По её версии, виноваты, конечно, русские, которые сами умирали от голода в тот период и куда в больших масштабах.

71-летний Виктор Ющенко был первым главой Украины, кто закрепил на государственном уровне термины «голодомор» и «геноцид украинцев», естественно, со стороны России.

Виктор Ющенко с Кэтрин Чумаченко отдыхают пару лет назад в Альпах. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kateryna.yushchenko.3

Их скромное гнёздышко в Алабаме

Life.ru заметил, что вся американская недвижимость семьи Виктора Ющенко в конечном итоге записывается на некую Лидию М. Молл. Судя по всему, она помощница бывшего президента Украины.

Главной резиденцией и семейным гнездом с 2017 года служит лакшери-вилла на Макклеллан-роуд в Александрии, штат Алабама. Это быстро растущий городок в окружении лесов, на 89% преобладает белое население. В домовладение Ющенко – Чумаченко входит свыше 5 гектаров земли, основной особняк площадью 500 квадратов, два гаража, пляжный домик и бассейн — цена около миллиона долларов. Причём этот актив с каждым годом дорожает, то есть семья вкладывается и развивает его.





Для работы у семьи есть апартаменты в жилом комплексе бизнес-класса Marina Towers на реке Потомак в пригороде Вашингтона. Этот ЖК, несмотря на устаревший вид, предоставляет жильцам обслуживание уровня пятизвёздочной гостиницы, внутри каждой квартиры есть балкон с шикарным видом. Строили как раз для нужд таких бывших глав государств. Цена — от 600 тысяч долларов.

Будущее семьи Ющенко: кто кем станет?

21-летний Тарас Ющенко грызёт гранит науки астроаэродинамики в знаменитом Массачусетском технологическом институте — это вуз из Лиги плюща. Тарас уже на последнем курсе бакалавриата. Ему есть чем похвастать.

— Я только что закончил стажироваться в компании Radia, Inc.: был в команде, которая проектирует Windrunner, самый большой самолёт в мире. Бесстыдно добавляю фото F-16, — понтуется Ющенко-младший. Речь ни много ни мало о судне для перевозки длинномерной военной техники, в том числе истребителей с ядерным оружием.

Он сейчас живёт в премиальном массачусетском общежитии «Макгрегор хаус», где цена за койку достигает 6,5 тысячи долларов в семестр. Само обучение обходится примерно в 60 тысяч долларов в год.

Тарас Ющенко. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / taras.yushchenko.2025

26-летняя София Виктория Ющенко учится на магистра международной политики в Стэнфордском университете. Это стоит до 76 тысяч долларов в год. Ранее она получила диплом политологии в абу-дабийском филиале Нью-Йоркского университета. Её дипломная работа называлась «Правовой анализ похищений и незаконного усыновления украинских детей после полномасштабного вторжения России в 2022 году».

— Будучи преданным сторонником Украины, я консультирую частные, государственные и неправительственные организации по вопросам поддержки моей страны, — представляет себя в соцсетях София Виктория.

Из студенческого общежития она давно съехала. Её корреспондентским адресом в американских базах указана вилла в Александрии.

София Виктория Ющенко. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sophia.victoria13

Лишь 25-летняя Кристина Ющенко выбивается из семьи. Она студентка факультета психологии и коммуникаций в мадридском Университете Сент-Луиса. Хотя ранее тоже обучалась в США, в Вермонте. Ещё за её плечами два курса в британском Университете Ньюкасла.

— Украина понад усё, — написала Кристина в шапке своих соцсетей. Среди закреплённых вверху постов украинский тризуб и её селфи в вышиванке.

Кристина Ющенко. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chrystyna.yushchenko

В настоящий момент её обучение стоит до 28 тысяч евро за семестр.

Что в итоге? Ющенко громко кричит о любви к Украине, сидя в Алабаме. Можно получать награды от Госдепа за «правду о голодоморе», пока твои дети учатся в престижных университетах Америки. Можно призывать «идти на Москву», когда твой сын проектирует самолёты для ВВС США. Война для Ющенко — это популизм, бизнес и политический капитал. Благополучие семьи экс-президента Украины надёжно защищено океаном и деньгами. А вот платить по их счетам они призывают других.

Авторы Пётр Егоров