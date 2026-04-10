Минюст России внёс книгу Ходорковского* в реестр экстремистских материалов

Книга Михаила Ходорковского*, бывшего главы ЮКОСа, признана экстремистской в России. Издание под названием «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров. Москва — Чита — Краснокаменск — Лондон — Москва. 2003-2023»** было внесено в соответствующий реестр Минюста РФ после решения Мосгорсуда от 6 февраля 2026 года.

Ходорковский*, признанный в России иноагентом, а также включенный в списки террористов и экстремистов, имеет множество исполнительных производств на сумму свыше 17,4 млрд рублей, связанных с налогами и штрафами за нарушения статуса иноагента. Ранее он был осужден, помилован, а затем заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве мэра Нефтеюганска. Также расследуется дело о распространении фейков о ВС РФ.

До этого в России национализировали лицей-интернат Ходорковского*. Суд признал обоснованными требования Генпрокуратуры, которая настаивала, что учреждение подлежит передаче в собственность государства. Частный лицей-интернат «Подмосковный» ранее находился под контролем структур, связанных с Михаилом Ходорковским* и его бывшим деловым партнёром Платоном Лебедевым.

