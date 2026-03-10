Владимир Путин
10 марта, 10:18

Суд в Москве оштрафовал Ходорковского* за нарушение правил иноагента

Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Таганский суд Москвы назначил штраф экс-владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*. Поводом стало нарушение правил деятельности иностранного агента.

«Признать Ходорковского М. Б. виновным по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение правил деятельности иноагента) и назначить ему штраф на сумму 30 тысяч рублей», — огласила решение судья.

Каспарова* заочно обвинили в терроризме и нарушении закона об иноагентах
Каспарова* заочно обвинили в терроризме и нарушении закона об иноагентах

Ранее Таганский суд Москвы вынес решение о наложении штрафа на американскую компанию Google, сумма взыскания превысила 11 миллионов рублей. Корпорация не удалила запрещённую к распространению в РФ информацию, что и повлекло последствия.

*Включён в список иноагентов Минюста РФ, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Мышляева
