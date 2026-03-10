Суд Москвы оштрафовал Google за запрещённый контент на более чем 11 млн рублей

Таганский суд Москвы вынес решение о наложении штрафа на американскую компанию Google, сумма взыскания превысила 11 миллионов рублей. Корпорация не удалила запрещённую к распространению в РФ информацию, что стало причиной наказания. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«Суд признал виновным Google по трём протоколам, составленным по ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации), и назначил штраф на общую сумму 11 млн 400 тысяч рублей», — сказано в тексте.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google LLC на 22,8 миллиона рублей за распространение VPN-сервисов через Google Play. Таганский суд признал компанию виновной по шести административным протоколам.