Следствие требует заочного ареста для «барда-десятника» Слепакова: что известно о новом деле

Следствие намерено просить Басманный районный суд Москвы заочно арестовать комика Семёна Слепакова*, признанного в РФ иностранным агентом. Речь идёт о деле об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных для иноагентов.

«Расследуется уголовное дело в отношении Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом Москвы об избрании в отношении него заочно меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.

Рассматривать вопрос будут о мере пресечения в виде заключения под стражу. Дело связано именно с обязанностями, которые российское законодательство возлагает на лиц, признанных иностранными агентами. Сам Слепаков* ранее был внесён в соответствующий реестр Минюста РФ. Сейчас следствие считает, что он уклонялся от исполнения установленных требований.

После отъезда из России Слепаков живёт в Израиле. В эмиграции комик продолжает выступать перед русскоязычной аудиторией за рубежом. В афишах указаны его концерты в Израиле, США, Канаде, Европе и других странах; в 2026 году у него заявлены выступления в израильских городах, включая Тель-Авив, Хайфу, Нетанию, Ашдод и Беэр-Шеву. Сам артист в одном из интервью говорил, что не хочет терять аудиторию в России, но признавал: когда человек больше не живёт в стране, часть тем для юмора «автоматически отсекается».

