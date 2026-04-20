Соловьёв против Бони: Журналист потребовал иноагентского статуса для звезды «Дома-2»

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв потребовал признать звезду «Дома-2» Викторию Боню иностранным агентом. И всё — из-за её видеообращения к президенту России, в котором она, проживая в Монако, пожаловалась блокировки Интернета на территории нашей страны.

В эфире своего шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» журналист выделил обсуждению Бони несколько минут. В частности, он выразил мнение, что некие силы используют Боню для раскачивания обстановки в стране, причём, по мнению Соловьёва, это может быть не бесплатно. Чтобы выяснить это, телеведущий обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросил проверить блогершу и светскую львицу на предмет иностранного финансирования.

Критикуя действия Бони, Соловьёв высказал ряд претензий и к Министерству юстиции.

«А почему она до сих пор не иностранный агент?», — риторически поинтересовался Владимир Рудольфович.

Скандал вокруг Бони и её обращения к Владимиру Путину разгорелся ещё на прошлой неделе. Проживающая в Монако блогерша записала 18-минутное видео, в котором поведала главе государства о том, что россиян беспокоят ограничения интернета и блокировки мессенджеров. Ролик набрал большую популярность и привлёк внимание аудитории соцсетей. В Кремле тоже видели это обращение, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.