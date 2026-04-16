Песков: В Кремле видели обращение Бони
Обложка © Life.ru
Кремль ознакомился с видеообращением блогера Виктории Бони, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ролик набрал большую популярность и привлёк внимание аудитории соцсетей.
По словам Пескова, Боня подняла многие острые темы.
«Справедливости ради, по ним ведётся большая работа, задействовано большое количество людей», — заявил пресс-секретарь.
Песков подчеркнул, что резонансные вопросы не остаются без внимания.
Ранее проживающая в Монако Боня записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором выступила «от лица народа», заявив о существовании «стены» между гражданами и лидером, и предложила создать платформу для прямой связи россиян с президентом. Блогер затронула темы наводнения в Дагестане, блокировки мессенджеров и уголовного дела блогеров Чекалиных. Позднее Боня пояснила, что целью её видео было лишь «подсветить ситуацию», и она не является оппозиционером. Ролик вызвал резонанс и критику, так один из депутатов усомнился в компетенции проживающей за границей Бони.
Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.