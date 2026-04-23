Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 14:56

На Урале экс-директора хоккейной школы «Спартаковец» арестовали по делу о взятке

Обложка © Telegram / Суды Свердловской области

Бывший руководитель хоккейной школы «Спартаковец» Владимир Каримов арестован по обвинению во взяточничестве. Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении его под стражу до 21 июня. Информацию об этом распространила объединённая пресс-служба судов Свердловской области.

«Мера пресечения обвиняемому избрана в виде заключения под стражу на срок по 21 июня 2026 года», — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, Каримов получил незаконное вознаграждение от главы одной из организаций. Взятка выразилась в предоставлении ему в безвозмездное пользование автомобиля премиум-класса. Это было сделано в обмен на внеочередное разрешение этой организации пользоваться хоккейной ареной без уплаты арендной платы.

Суд в Бурятии отправил экс-министра Гоге в колонию за сговор на ₽1,2 млрд

Ранее сообщалось, что первый замглавы подмосковного Подольска арестован в Москве. Тверской суд столицы накануне отправил под стражу на два месяца Александра Мамлая, обвиняемого во взяточничестве в особо крупном размере.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar