Курировавший ЖКХ первый замглавы Подольска арестован по делу о взятке

Первый замглавы подмосковного Подольска арестован в Москве. Тверской суд столицы отправил под стражу на два месяца Александра Мамлая, обвиняемого во взяточничестве в особо крупном размере. Информация об этом опубликована в Telegram-канале судов Москвы.

«Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Мамлая Александра Сергеевича», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве задержали двух заместителей руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов. Задержание произошло на рабочих местах. Им инкриминируют получение взяток в особо крупном размере.