Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 17:05

Курировавший ЖКХ первый замглавы Подольска арестован по делу о взятке

Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Первый замглавы подмосковного Подольска арестован в Москве. Тверской суд столицы отправил под стражу на два месяца Александра Мамлая, обвиняемого во взяточничестве в особо крупном размере. Информация об этом опубликована в Telegram-канале судов Москвы.

«Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Мамлая Александра Сергеевича», — говорится в сообщении.

Люксовый автопарк и три квартиры в Москве: Задержанный за взятку замглавы «Патриота» жил на широкую ногу
Люксовый автопарк и три квартиры в Москве: Задержанный за взятку замглавы «Патриота» жил на широкую ногу

Ранее в Москве задержали двух заместителей руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов. Задержание произошло на рабочих местах. Им инкриминируют получение взяток в особо крупном размере.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar