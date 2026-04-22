Люксовый автопарк и три квартиры в Москве: Задержанный за взятку замглавы «Патриота» жил на широкую ногу

В рамках расследования дела о взятке в 18 млн рублей у заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука выявили крупный автопарк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мелимук является уроженцем Ивано-Франковской области Украины. В прошлом он часто выезжал за границу, среди направлений назывались Польша, Франция, Швейцария и Греция. Его супруга Светлана Мелимук, по информации источника, выступает соучредителем ООО «Дон-сервис», чья годовая выручка составляет около 36 миллионов рублей.

В распоряжении семьи, как утверждается, находятся три квартиры в Москве и значительный автопарк. Среди автомобилей — Jeep Grand Cherokee, Acura MDX, Cadillac Escalade, Chevrolet Captiva, а также легковые машины Hyundai, Audi и Skoda. Следственные действия по делу продолжаются, устанавливаются все обстоятельства возможных коррупционных эпизодов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье был задержан заместитель генерального директора парка «Патриот» Виталий Мелимук, подозреваемый в коррупционном преступлении. Фигуранту вменяется получение взятки в особо крупном размере — 18 миллионов рублей. Следствие считает, что, занимая должность, связанную с эксплуатацией и материально-техническим обеспечением объекта Минобороны, он мог использовать служебное положение для незаконного обогащения.