Замглавы парка «Патриот» Виталий Мелимук задержан по делу о взятке

В Подмосковье под стражу заключён Виталий Мелимук, занимавший пост заместителя генерального директора парка «Патриот». Фигуранта подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным Следственного комитета РФ, речь идет о сумме в 18 миллионов рублей. Следствие считает, что управленец, отвечавший за эксплуатацию и материально-техническое обеспечение объекта Минобороны, незаконно обогатился, используя служебное положение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Это преступление предполагает суровое наказание, включая длительные сроки лишения свободы.

В официальном сообщении ведомства отмечается, что по ходатайству военного следователя суд уже избрал меру пресечения. Чиновника отправили в следственный изолятор.

В настоящий момент специалисты продолжают расследование. Устанавливаются все обстоятельства коррупционной схемы, в которой мог участвовать обвиняемый, а также возможные соучастники преступления.

Ранее суд Москвы признал бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Павла Попова виновным по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Напомним, что дело в отношении бывшего высокопоставленного военного чиновника рассматривалось в закрытом режиме с 2025 года. Попов был задержан в августе прошлого года по делу о коррупции. Следствие считает, что он причастен к мошенничеству в особо крупном размере — речь идёт о хищении около 30 миллионов рублей в период его работы в парке «Патриот».