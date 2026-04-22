22 апреля, 06:45

Замглавы парка «Патриот» Виталий Мелимук задержан по делу о взятке

Обложка © parkpatriot.ru

В Подмосковье под стражу заключён Виталий Мелимук, занимавший пост заместителя генерального директора парка «Патриот». Фигуранта подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным Следственного комитета РФ, речь идет о сумме в 18 миллионов рублей. Следствие считает, что управленец, отвечавший за эксплуатацию и материально-техническое обеспечение объекта Минобороны, незаконно обогатился, используя служебное положение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Это преступление предполагает суровое наказание, включая длительные сроки лишения свободы.

В официальном сообщении ведомства отмечается, что по ходатайству военного следователя суд уже избрал меру пресечения. Чиновника отправили в следственный изолятор.

В настоящий момент специалисты продолжают расследование. Устанавливаются все обстоятельства коррупционной схемы, в которой мог участвовать обвиняемый, а также возможные соучастники преступления.

Было всё, а им всё мало: Кто из элиты Минобороны сел за решётку, пока страна воюет

Ранее суд Москвы признал бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Павла Попова виновным по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Напомним, что дело в отношении бывшего высокопоставленного военного чиновника рассматривалось в закрытом режиме с 2025 года. Попов был задержан в августе прошлого года по делу о коррупции. Следствие считает, что он причастен к мошенничеству в особо крупном размере — речь идёт о хищении около 30 миллионов рублей в период его работы в парке «Патриот».

Оксана Попова
