17 апреля, 23:54

В Москве задержали двух заместителей главы ГУ ФССП по делу о взятках

Обложка © Life.ru

В Москве задержали двух заместителей руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

Задержание произошло на рабочих местах. Им инкриминируют получение взяток в особо крупном размере.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу о взяточничестве правоохранители задержали на своих рабочих местах двух заместителей главы управления ФССП в Москве. В служебных кабинетах коррупционеров проведены обыски. Задержанным инкриминируют получение взяток в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Следствие будет настаивать на заключении фигурантов под стражу.

СК: На Камчатке задержаны трое за взятку и подделку судовых документов

Ранее у бывшего замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова изъяли коллекцию дорогих часов. Дорогомиловский районный суд Москвы конфисковал в доход государства восемь моделей. Общая стоимость имущества составляет около 4,4 миллиона рублей. Напомним, Руфата Исмаилова задержали в 2023 году. Бывшего замминистра внутренних дел Дагестана обвинили в получении взяток и превышении полномочий. Силовик не признал вину. Российские следователи обратились к коллегам из ОАЭ для получения необходимой информации и документов по уголовному делу.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Антон Голыбин
