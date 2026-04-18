В Москве задержали двух заместителей главы ГУ ФССП по делу о взятках

В Москве задержали двух заместителей руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

Задержание произошло на рабочих местах. Им инкриминируют получение взяток в особо крупном размере.

Следствие будет настаивать на заключении фигурантов под стражу.