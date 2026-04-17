17 апреля, 06:03

Уличённый во взятках экс-замглавы МВД Дагестана оказался коллекционером швейцарских часов

Руфат Исмаилов. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

У бывшего замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова изъяли внушительную коллекцию люксовых часов. Дорогомиловский районный суд Москвы конфсисковал в доход государства восемь моделей, причём особенно силовик, как оказалось, ценит швейцарское производство.

«Наручные часы торговой марки TAG Heuer коллекции Aquaracer, <...> Cartier коллекции Santos de Cartier, <...> OMEGA коллекции Speedmaster Moonwatch Professional, <...> PLATINOR коллекции «Байкал», <...> OMEGA коллекции Speedmaster Moonphase, <...> TAG Heuer коллекции Carrera, <...> Cartier коллекции Santos de Cartier, <...> «Ракета», — говорится в документе. Как пишет ТАСС, общая стоимость имущества составляет порядка 4,4 миллиона рублей.

Напомним, Руфата Исмаилова задержали в 2023 году. Бывшего замминистра внутренних дел Дагестана обвинили в получении взяток и превышении полномочий. Силовик не признал вину. Российские следователи обратились к коллегам из ОАЭ для получения необходимой информации и документов по уголовному делу.

Матвей Константинов
