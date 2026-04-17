Уличённый во взятках экс-замглавы МВД Дагестана оказался коллекционером швейцарских часов

У бывшего замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова изъяли внушительную коллекцию люксовых часов. Дорогомиловский районный суд Москвы конфсисковал в доход государства восемь моделей, причём особенно силовик, как оказалось, ценит швейцарское производство.