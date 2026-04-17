СК: На Камчатке задержаны трое за взятку и подделку судовых документов

Следствие возбудило уголовное дело о подделке санитарных свидетельств и взятке. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Камчатскому краю. В деле фигурируют начальник инспекции портового контроля, гендиректор компании и её работник.

«С 11 декабря 2025 года по 13 апреля 2026 года фигурант лично передал должностному лицу взятку в размере 225 тысяч рублей», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, с января 2021 года гендиректор и работник фирмы изготавливали подложные санитарные свидетельства. В них вносили ложные сведения о проведённых исследованиях. Поддельные документы передавали судовладельцам. Данные вносили в информационную систему для незаконного подтверждения права захода судов в порты.

С сентября 2023 года гендиректор договорился с начальником инспекции о взятке. Деньги передавали за лояльные проверки судов. Взятка также гарантировала отсутствие задержаний и запретов на выход из порта. При задержании силовую поддержку оказали росгвардейцы. Гендиректора и работника поместили под домашний арест. Решается вопрос о заключении под стражу начальника инспекции. В ходе обысков изъяли электронные носители, документы, 165 тысяч рублей и 8 тысяч долларов.

Ранее в Челябинской области задержали бывшего заместителя генерального директора ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павла Кравченко. Также задержали его посредника Эдуарда Новосёлова. По версии следствия, с 2021 по 2024 год Кравченко получал взятки. Деньги передавали через посредника от представителя коммерческой организации. Взятки предоставляли за содействие в заключении контрактов с комбинатом. По факту случившегося возбудили уголовные дела о коммерческом подкупе и посредничестве. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. В местах их жительства и работы проводят обыски.