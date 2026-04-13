13 апреля, 16:04

Бастрыкин просит возбудить дело о взятке против судьи из Калининграда

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко.

Речь идёт о подозрении в получении взятки. По данным следствия, в 2024 году через посредников ему передали первую часть незаконного вознаграждения в размере 1 млн рублей за вынесение нужного решения.

«Общая сумма взятки должна была составить 2 млн рублей», — сообщили в СК. Деньги распределялись между судьёй и тремя посредниками.

Один из посредников был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении всех трёх уже вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в силу. Теперь вопрос о возбуждении дела в отношении самого судьи должен рассмотреть ВККС.

Суд арестовал имущество судей Хахалевых из Краснодарского края

Ранее в Челябинске Центральный районный суд отправил под стражу заместителя старшего судебного пристава Саткинского городского отделения ГУ ФССП по Челябинской области Наталью Смышляеву. Женщину подозревают в получении денежного вознаграждения и утечке конфиденциальных сведений представителю бизнес-структуры.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Александра Мышляева
