СК обратился к ОАЭ за помощью в расследовании дела экс-замглавы МВД Дагестана

Следственный комитет обратился к Объединённым Арабским Эмиратам за помощью по делу бывшего заместителя главы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Напомним, в ноябре 2023 года в Дагестане задержали заместителя главы МВД по республике Исмаилова. Дома и на работе у силовика прошли обыски. По версии следствия, он получил взятки на сумму 1,3 миллиона рублей. Сторона защиты на суде требовала отпустить полицейского под залог в пять миллионов рублей. В деле есть ещё один фигурант — замначальника следственного управления МВД по Республике Дагестан полковник юстиции Далгат Абдулгапуров.