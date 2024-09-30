СК обратился к ОАЭ за помощью в расследовании дела экс-замглавы МВД Дагестана
Руфат Исмаилов в суде. Обложка © Life.ru
Следственный комитет обратился к Объединённым Арабским Эмиратам за помощью по делу бывшего заместителя главы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«В настоящее время по уголовному делу необходимо получить ответы из компетентных органов и Объединённых Арабских Эмиратов», — говорится в документе.
Помимо того, правоохранители ожидают заключения технической и лингвистической экспертиз, с которыми предстоит ознакомить сторону защиты.
Напомним, в ноябре 2023 года в Дагестане задержали заместителя главы МВД по республике Исмаилова. Дома и на работе у силовика прошли обыски. По версии следствия, он получил взятки на сумму 1,3 миллиона рублей. Сторона защиты на суде требовала отпустить полицейского под залог в пять миллионов рублей. В деле есть ещё один фигурант — замначальника следственного управления МВД по Республике Дагестан полковник юстиции Далгат Абдулгапуров.