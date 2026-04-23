Суд в Бурятии отправил экс-министра Гоге в колонию за сговор на ₽1,2 млрд

Экс-министр транспорта Бурятии Александр Гоге получил 4,2 года колонии общего режима за сговор с бизнесменом. Как сообщили в региональной прокуратуре, вместе с ним осуждены глава «Бурятрегионавтодор» и директор строительной фирмы. Фигурантам вменяются превышение должностных полномочий и подстрекательство к нему.

Согласно материалам следствия, в период с июня по ноябрь 2024 года министр и руководитель подчиненной организации вступили в преступный сговор с директором строительной компании. По инициативе указанного предпринимателя, должностные лица, злоупотребляя служебным положением, обеспечивали благоприятные условия для его предприятия, вели несанкционированные переговоры и предоставляли закрытую информацию о процессе проведения торгов. В результате данных действий, компания заключила договор на сумму 1,2 миллиарда рублей, предусматривающий ремонт автомобильной дороги.

Экс-глава госучреждения приговорён к 3,5 года колонии общего режима. Директор стройкомпании, сотрудничавший со следствием и признавший вину, получил 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком в 3,5 года.

«Кроме того, каждому из виновных назначено дополнительное наказание в виде запрета заниматься определённой деятельностью или занимать определённую должность», — добавили в прокуратуре.

